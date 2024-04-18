Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak can verdi. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü.

Bu sırada Ali Davarcı yönetimdeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılmazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.