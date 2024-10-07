Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

KPSS PUANI ŞARTI ARANACAK

Adaylar 2023-2024 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2023-2024 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı kullanılacaktır.



Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvuru yapabilmesi için genel adaylara belirlenen KPSS taban puanın en az %80’inin (2023-2024 yılına ait KPSS’den en az 40 ve üzeri puan) alınmış olması gerekmektedir.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden “İşlemler” ‘‘Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları’’ kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 07 - 21 Ekim 2024 (Saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.