Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç sularda yürüttükleri rutin denetimlerde Çorum Barajı’nda kaçak avcılığa yönelik önemli bir tespit yaptı.

Ticari su ürünleri avcılığının yasak olduğu bölgede gerçekleştirilen kontrolde, suya bırakılmış 900 metre uzunluğunda kerevit ağı (sepet) bulundu.

Sahipsiz olduğu belirlenen av aracı, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ekipler tarafından el konularak sudan çıkarıldı. Ağ içerisinde bulunan canlı balık ve kerevitler ise zarar görmeden doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol ve denetim ekiplerinin il genelinde iç sularda, nakil araçlarında, pazarlarda ve perakende satış yerlerinde hem rutin hem de ihbar üzerine denetimlerini titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurallara uyulması gerektiğinin altı çizilerek, izinsiz ve yasadışı avcılığa karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.