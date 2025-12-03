Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, yaptığı açıklamada Mesud Barzani’nin Şırnak’ta misafir edilmesine tepki gösterdi.

Son günlerde devlet ciddiyetini ve vakarını açıkça zedeleyen görüntüler, davetler ve törenlerin peş peşe kamuoyunun önüne düştüğünü belirterek açıklamasına başlayan

Nurullah Müstet, “Bir tarafta “Apo asılsın”dan “Apo nasılsın”a evrilen vahim bir vakar ve ciddiyet kaybı, diğer tarafta Papa’nın haçlı savaşlarının başlatıldığı gün yaptığı ayin ve Talael Bedru ilahisinin dinletilmesi, bir başka tarafta ise Cizre’de devlet protokolü ve kurallarının hiçe sayıldığı, ciddiyetsiz, keyfi ve adeta birilerine meydan okumaya dönüşen sempozyum. Ne oluyor ve nereye gidiyoruz? Bu tabloyu milletin gözünün içine bakarak izah etmek hükümetin görevidir” dedi.

“Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz, ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz” ifadelerini kullanan Nurullah Müstet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kurallarının dün de bugün de değişmediğini belirtti.

Barzani’nin bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî görevi bulunmadığını kaydeden Nurullah Müstet, “Bu nedenle gösterilecek muamele en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler” şeklinde belirtti.

Barzani’nin ziyareti sırasında yabancı silahlı unsurların görüntülendiğini ifade eden

Müstet, “Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Bu ülkede yeni doğan bebekler öldürülür Sağlık Bakanı istifa etmez, otellerde 76 kişi ölü yanarak ölür Turizm Bakanı istifa etmez, devleti hiçe sayıp Kürdistan askeri ülkede cirit atar yine kimse istifa etmez” diyen Müstet, bu durumun devlet teamüllerini ve Türkiye’nin köklü itibarını zedelediğini belirtti.

Ziyarette ortaya çıkan görüntülerin denetimsizliğine dikkat çeken İl Başkanı Müstet, bir dizi soruyu kamuoyu adına yöneltti:

“Sorumlusu kim peki bu görüntülerin? Vali mi? İçişleri Bakanlığı mı? Kim bu konuda hesap verecek açıklama yapacak? Bu durumdan Valiliğin haberi yok muydu? Varsa Vali bu konuyu İçişleri Bakanlığına sordu mu? Nasıl bir hata oluştu?”

Ziyarette hazır bulunan kamu yöneticilerini de eleştiren Müstet, “Peki o protokolde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı, Vali, Rektör, Kaymakam, Emniyet Müdürü, Komutanı ve diğer üst düzey kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? Kamusal alanda bir törende rektörün Kürtçe konuşma yapması ve diğer kamu görevlilerinin kamusal alanda başka bir dille konuşma yapmaları, resmi dil Kürtçe oldu da haberimiz mi yok?” ifadelerini kullandı.

“Bu soruların tümü millet adına cevap beklemektedir” diyen Müstet konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.