Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, haftalık basın açıklamasını bu hafta eğitimde fırsat eşitliğine ayırarak partisinin bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanı Nurullah Müstet, eğitimde özellikle dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, tüm öğrencilere ücretsiz beslenme desteği sağlanmasının ve okul öncesi eğitimin kademeli olarak 3 yaşına çekilmesinin önemine dikkat çekti.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet açıklamasında, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yalnızca bir sosyal politika değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

“İlkokul ve ortaokul kademelerindeki tüm öğrencilere ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği sağlanmalı, lise öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği sunulmalı. Bunun yanı sıra, özellikle dezavantajlı çocuklardan başlayarak okul öncesi eğitim 3 yaşına çekilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır” diyen Nurullah Müstet, önerilen politikanın nasıl uygulanacağına dair detayları da paylaştı.

Beslenme desteğinin ilk olarak dezavantajlı bölgelerde başlatılacağını ve ardından ülke geneline yayılacağını belirten Müstet, devlet destekli bir beslenme programının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

“Yerel üreticiler ve kooperatiflerle iş birliği yapılarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme modeli oluşturulmalı. Ayrıca, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla tüm çocukların eğitimde eşit fırsatlara sahip olması sağlanmalıdır” ifadelerini kullanan

Müstet, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadığında nesiller arası yoksulluk döngüsünün derinleştiğini belirterek, ülkedeki sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitim alanında kalıcı bir dezavantaj yarattığını vurguladı.

“Bugün 7 milyon çocuk yoksulluk sınırının, 2 milyon çocuk ise açlık sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerimizin yüzde 20’si bir öğün atlamak zorunda kalıyor, yüzde 27’si ise okullarda akran zorbalığına maruz kalıyor. Gençlerimizin yüzde 34’ü ne eğitimde ne de istihdamda. Bu, ülkemizin geleceği açısından ciddi bir sorundur” ifadelerini kullanan Müstet, “Erken yaşta eğitime erişim ve sağlıklı beslenme olanaklarının artırılması, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyerek eğitimde başarı farklarını azaltacak ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, çocuklarımız için telafi edilemez kayıplara yol açıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur” dedi.

Anahtar Parti olarak bu konunun takipçisi olacaklarını belirten İl Başkanı Nurullah Müstet, “En azından çocuklarımız için bunu yapın. Bugünü kaybettik, yarınımızı da kaybetmeyelim. Eğer çözüm üretilmezse, biz bu sorunu çözeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.