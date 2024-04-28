Geçtiğimiz hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye’ye ilişkin konferansını gerçekleştirdi. Panelde Türkiye’nin not değişiminden gelecekteki beklentilerin nasıl şekillenebileceği üzerinde fikir alış-verişinde bulunuldu. Cuma günü de yaptığı paylaşımda Türkiye’de seçim sonrası beklenen mali sıkılaştırma, zayıflayan aktarım kanalları bağlamında Türkiye’nin para politikasının etkinliği güçlendirilecek şeklinde açıklamada bulundu. Türkiye’nin yeni politika bileşimi kapsamında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık gösterdiğini ve bu nedenle enflasyonda kayda değer bir düşüş ve dış kırılganlıklarda azalma beklemeye devam etiklerinin altını çizdi. Enflasyonist baskıların azaldığını ve yıllık enflasyonun Mart ayındaki %68,5 seviyesinden 2024 yılı sonunda %40'a gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

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Perşembe günü Türkiye cephesinde TCMB'nin olağan PPK toplantısı takip edildi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Piyasalarda da beklenti bu yöndeydi. Karar metninde ise gerekli olması hâlinde faiz artırımı yapılabileceğine değinilerek Şahin duruşun devam ettiğini gördük. Diğer yandan, faiz kararının hemen sonrasında, Türk Lirası mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduattan (KKM) klasik Türk Lirası mevduata geçişi desteklemek adına zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi hususunda yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre Merkez Bankası, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %60’ı olarak belirlenmesine ve ek olarak Merkez Bankası TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %80’i olarak belirlenmesi kararını da vererek enflasyonla mücadelede bankacılık nezdinde de düzenlemeler getirmiş oldu. Karar sonrasında bankacılık sektörü %3,4 değer kaybetti. Dolar ve Euro para birimlerinde keskin bir hareketlilik görülmedi.

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Ons altında jeopolitik tansiyonun düşmesi devamında kar realizasyonları hızlandı. Haftalık kapanış Cuma günü 2337 dolar seviyelerinden gerçekleşti. Bu yıl içinde ons başına 2,400 dolar seviyesini kırarak tarihi rekorunu tazeleyen altın son bir haftadır geri çekilse de küresel merkez bankalarının talebi ile canlılığını korumaya devam ediyor. Özellikle Çin altın rezervlerini 70 milyon onsun üzerine çıkartarak bu yükselişte büyük role sahip olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftalık olarak en yüksek 9.956 seviyesini test etti. Bir yandan Fitch tarafından gelen açıklamalar diğer yandan da ek sıkılaştırma politikaları ile özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yeniden pozitif etkiler yaratabilir. Şirketler de enflasyon muhasebesine uyarlanmış bilançolarını açıklamaya devam ediyorlar. BİST TÜM endeksi haftalık bazda yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi.

Önümüzdeki hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, ticaret açığı, imalat PMI, tüketici fiyat endeks (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) takip edilecek. Yurt dışında ise en önemli takip edilecek başlıklar ABD’de Fed FOMC toplantısı, faiz kararı ile birlikte Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve tarım dışı istihdam verisi olarak sıralayabiliriz.

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Merkezi İstanbul bu haftaki toplantılarda açıklanan metinler rta, Denizli İrtibat Büroları ve Çorum ile İstanbul Sarıyer Şubeleriyle BİST, VİOP, Forex, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler (Futures), Bireysel Portföy Yönetimi ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Ahlatcı Yatırım markasıyla sermaye piyasası faaliyetlerine başlayan kurumumuz, kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahiptir. Sizde yatırımlarınızı Ahlatcı Yatırımda değerlendirebilirsiniz.