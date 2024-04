Borsa İstanbul'da yurt içinde uzun bayram tatili öncesinde yükselişle kapanış gerçekleştiren Bist100 endeksi bayram sonrasındaki haftayı yön arayışı içinde, daha yatay, bankacılık ve holding sektörlerinin katkısı ile 9.600 seviyesi üzerinde kapanış ile tamamladı. Endeksin 10.000-12.000 puan hedefine ulaşması teknik olarak hala yıl sonu itibarıyla piyasada beklentiler dahilinde. Bu beklentileri destekleyecek gelişmelere kısa vadeli baktığımızda, ekonomi yönetiminin önümüzdeki hafta New York'ta yabancı yatırımcılarla biraraya geleceği ABD ziyareti. Türk Amerikan İş Konseyi tarafından Citi'nin ev sahipliğinde 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerikalı fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelecek olması borsada yeni bir hikâyenin oluşması açısından önemli. Diğer taraftan Fitch Raitings 24 Nisan tarihinde Türkiye'deki sektörler hakkında bir panel düzenleyecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 8 Mart tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltmiş ve not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarmıştı. Haber sonrası hisse senetlerinde pozitif fiyatlanmalar görülürken Borsada Bankacılık endeksi %4'ün üzerinde yükseldi. 3 Mayıs'ta S&P Global Ratings Türkiye kredi notu gözden geçirme kararı ve olası not artışı da bir diğer önemli gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Yurt içinde en önemli gelişme olarak takip edeceğimiz bu hafta TCMB faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Piyasada beklentiler politika faizinin %50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Enflasyon ile ilgili açıklamalara baktığımızda ise; TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşeceğini dile getirdi. Konut enflasyonu ve dayanıklı tüketim mallarında düşüş gösterdiğini ve hizmet sektöründe biraz daha zorluk yaşandığını ifade ederek enflasyonu düşürmede kararlı olduklarını yineledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığımızı düşünüyorum. Bu durum kredi risk primindeki (CDS) önemli düşüşe de yansıyor" diye konuştu. Türkiye 5 Yıllık CDS primi yazıyı kaleme aldığımız anda 313 seviyesinde.

Yurt dışında Dolar Endeksi bu hafta içerisinde 106 seviyesi üzerine çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda faiz indirimi konusunda aciliyet görmediklerini ifade ederek haziran ayında beklenilen faiz indirimini öteledikleri sinyali içeren şahin tonda açıklamalarda bulundu. Orta ve uzun vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 2'ye ulaşmanın ekonomik refah için şart olduğu mesajını veren Fed yetkilileri, verilere bağlı olarak gerekirse faiz oranını de arttırabileceklerini belirterek piyasada yeni bir tedirgin hava oluşturdu.

ABD borsaları bir yandan para politikası diğer yandan artan jeopolitik gerilimlerden etkilenmeye devam ediyor. Borsalarda yaşanan düşüş para politikası endişelerini sindirmesiyle ABD hisse senetleri geçen hafta düşüş yaşadı. Enflasyonun mart ayında beklenenden yüksek açıklanmasının ardından önemli endeksler geçen hafta değer kaybetti ve yatırımcıların 2024'teki faiz indirimi beklentilerini geri çevirmelerine neden oldu. Yatırımcılar ABD Hazine getirileri gibi güvenli limanlara akın ederken hisse senetleri negatif etkilendi. SP500 endeksi bu hafta başından itibaren yüzde 2'den fazla düşüş gösterdi.

İran ile İsrail arasında geçen hafta sonu gerçekleşen insansız hava aracı ve füze saldırısından bu yana, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya karşı uyarıda bulunması ve hedef alınması halinde aynı şekilde karşılık vermekle tehdit etmesiyle tansiyonları yükseltti. Endişe ve korku ile yatırımcılar güvenli limanlara demir atıyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve savaş riskinin Orta Doğu'ya yayılma endişesi Ons Altında yeniden 2400 dolar üzerinde fiyatlanırken gram altın 2500TL üzerinde alıcı buldu.

Petrol fiyatları patlama haberleri sonrasında varil başına 3 dolar artış gösterdi. Brent petrol 90 doları test ettikten sonra İran kanadından misilleme yapılmayacağına dair haberin gelmesi ile geriledi. Bu yıl itibarıyla Brent petrolde %11'in üzerinde artış söz konusu.

Önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri yurt dışında ABD'de açıklanacak 2024 yılı ilk çeyrek büyüme verisi ile birlikte enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları. Yurt içinde ise Salı günü piyasalar tatil ve kısa haftada Perşembe günü TCMB PPK toplantısı faiz kararı takip edilecek.