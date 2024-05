FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ, S&P TÜRKİYE’NİN NOTUNU ARTIRDI

Merkez bankaları parasal istikrarı ve düzenli ekonomik büyümeyi sağlamak için para politikası araçlarını kullanmaktadır. Açıklanan politika faiz oranları para politikasının en önemli araçlarından biridir. Özellikle majör merkez bankalarının kararları genel dünya ekonomisi üzerinde etkiye sahiptir.

Geçtiğimiz haftanın en önemli ekonomik takvimlerinden bir tanesi de şüphesiz ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararıydı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bununla beraber Fed bilanço küçültme hızını azaltacağını açıkladı. Enflasyonun son bir yılda gerilediğini fakat hala yüksek seviyelerde seyrettiğini belirterek ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde devam ettiğini istihdamda güçlü görünümün sürdüğünü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini söyledi. Merkez bankalarının enflasyona karşı hassas olduğunu belirtelim bu nedendir ki enflasyonun %2 hedefle uyumlu bir şekilde düşüş gösterdiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz indirimlerinin uygun olmayacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca bilançonun küçülme hızını, hazine tahvili itfa limitini 1 Haziran'dan itibaren aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürerek yavaşlatarak önümüzdeki dönem olası faiz indirimleri öncesinde piyasada likiditeyi dengelemeye devam edecek. Piyasa analistleri FED faiz indiriminin en olası kasım ayında gerçekleşeceğini düşünüyorlar. Karar sonrasında basın açıklaması yapan Fed Başkanı Powell: ‘Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde gelmeye devam ediyor, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir’, dedi.

Enflasyonla mücadelede kararlılık gösteren ABD bir yandan da mortgage (konut kredisi) faizlerinin yükselmesi ile gündemde. ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 7,29’a kadar yükseldi. Yüksek faiz oranları konut satışlarında da dolayısı ile negatif etki yaratarak satışları düşürdü. ABD 2008 yılında mortgage krizi yaşamış ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkede başlayan kriz dünya geneline yayılmıştı. Dolayısı ile enflasyonun yapışkan olarak kalıcılık gösterme riski refah seviyesini düşüreceğinden ülke ekonomileri açısından risk yaratabilir. Fakat enflasyonla mücadele kapsamında başka risklerin de doğmasından endişe ediliyor. Sadece konut kredisi değil hisse senedi piyasası da yine merkez bankasının kararından etkilenebiliyor. Bu hafta ABD’de bilançolar açıklanmaya devam etti. S&P500 endeksi Amerikan hisse senedi piyasasının yaklaşık yüzde 75’inin kapsadığı için önemli bir gösterge olarak takip edilebilir. Bu hafta yükseliş eğiliminde olan endeks hala 21 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleşti.

Yurt içinde ise merakla beklenen stopaj oranlarında yeni güncellemeler paylaşıldı. TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj artırıldı, KKM’den Türk Lirası mevduata dönüşlerde %0 stopaja devam edilecek (31 Temmuz’a kadar). Mevduatlarda kısaca yeni düzenleme ile 6 aya kadar: %5’den %7,5’e , 6 ay’dan 1 yıla kadar %3’den %5’e , 1 yıldan uzan vadede %0’dan %2,5’e çıkarıldı. Bu gelişme ile net mevduat faizinin artık daha düşük olması anlamına geliyor. Diğer taraftan yatırım fonları stopaj oranı ise %7,5’e yükseltildi.

BIST-100 endeksi bu hafta rekor kırarak 10.280 seviyesi üzerini test etti. TCMB toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar azalışla 124 milyar 80 milyon dolara düştü. Ons Altın jeopolitik risklerin düşmesi ile 2.300 dolar altına geri çekildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi ise nisan ayında yıllık TÜFE yüzde 69,80 açıklanırken aylık yüzde 3,18 olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmeler ile birlikte haftanın en son haberi S&P’den geldi. Kurum Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti, not görünümünü pozitif olarak korudu. Türkiye’nin risk primi (CDS) 293 seviyesinden haftayı kapatırken bu yıl içinde ikinci kez uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışı gerçekleştiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta dolar ve Türk Lirası bazlı altın fiyatlarında yatay fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Kurda ise son not artışı ile birlikte 32,50Tl altında yatay fiyatlamanın devamı beklenebilir. Borsa İstanbul’da ise hafta başında olası 10,400-10,500 aralığına doğru BİST-100 endeksinde yükselişler olması durumunda kısa vadeli kar realizasyonları görülebilir.

