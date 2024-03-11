Haftanın ilk işlem günü TÜİK tarafından açıklanan tüketici ve üretici enflasyon sonuçları ile başladı. Beklenti üzerinde açıklanan veri setinde TÜFE yıllık bazda bir önceki yılın aynı dönemi için %67,07 şubat ayında bir önceki aya göre %4,53 sonuç gösterdi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış gösterdi. Böylelikle enflasyon Şubat ayında da yukarı yönlü seyrine devam etti. Yıllık bazda en yüksek artış gösteren ürün grubu %94,78 ile yemek ve lokanta grubu olurken en düşük artış gösteren ürün grubu ise %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi alınan kararların ve izlenen politikalara karşın henüz bir yavaşlama olmadığını izlemekteyiz. Veri sonrası bazı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘programımız işe yarıyor, programın amacı fiyat istikrarını sağlamayı, mali disiplini yeniden tesis etmeyi, cari açığı azaltmayı, büyümede yeniden dengelenmeyi ve tabii ki verimliği ve rekabet gücünü arttıracak yapısal reformları hayata geçirmeyi hedefliyor’ dedi. Merkez bankasının rezervlerinin de geçen yıl mayıs ayından bu yana önemli ölçüde artış göstermesi ülkemiz adına iyi bir gelişme diyebiliriz.

TÜİK açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerine göre mevduat faizi enflasyondan arındırılmış hali ile yatırımcısına şubat ayında %1,76 kayıp yaşattı. BIST100 endeksi ise %8,91 kazandırdı. Türkiye’nin notunu gözden geçirme kararında olacak. Fitch, en son 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli kredi notu görünümünü Negatif’ten Durağan’a revize ettikten sonra kredi notunu ‘B’ olarak onayladı. Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı olarak değerlendirmede bulunmuştu. Cuma gece yarısından sonra yapılan açıklamada Türkiye’nin kredi notunu B seviyesinden B+ olarak güncellendi durağan olan kredi notu görünümünün pozitife çıkardı. Altın fiyatları gerek Ons bazında gerek TL bazında hafta boyunca yükseliş göstererek rekorlar tazeledi. Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentiler ve önceki döneme göre yüksek açıklanmasına rağmen işsizlik ev saatlik kazançlar verilerinde yaşanan bozulma eğilimi sonrasında altın yukarı yönlü volatilitesini attırarak rekor seviyesini 2.185 dolara taşıdı. Kalıcılık sağlayamadan altın gün sonuna doğru hızlı bir şekilde 2.170 dolara geri çekildi.

Avrupa kanadında bu hafta piyasa Avrupa Merkez Bankası faiz kararını bekledi. Piyasa beklentisi yönünde karar açıklayan ECB faizi sabit tutma kararı aldı. Böylelikle Banka’nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı, refinansman faizi için %4,5’te, mevduat faizini %4’te ve marjinal fonlama faizini de %4,75 seviyesinde korudu. Bu yıl içinde faiz indirimine yönelik işaretler veren fakat tarih belirtmekten kaçınan ECB verilerin güçlü açıklandığından emin olmak istiyor. Banka, Yönetim Konseyi'nin faiz oranı kararlarının, açıklanacak ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacağını ifade etti. Batı enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürürken Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya için Moody’s: Ekonomik duraklama Almanya bankacılık sektöründe iş fırsatlarını azaltacak ve kredi performansının kötüleşmesine neden olacak dedi. Büyüme verisi açıklanan Euro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,1 artı.

Veri akışının yoğun olduğu haftada ABD’de Fed başkanı Jerome Powell piyasanın odaklandığı isim oldu. Powell bu yıl içinde bir veya iki defa faiz indirimine gidileceğini fakat enflasyonun yarattığı risklere karşı dikkatli olmaya devam ettiklerini belirtti. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2’ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven elde edene kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Batı enflasyonu kontrol altına alana kadar bir süre daha bekle ve gör politikası izleyecek gibi duruyor. Önümüzdeki hafta küresel piyasalarda büyümeye yönelik veri akışı takip edilirken yurt içinde Fitch kararı etkileri ve yurt dışında tahvil faizlerinde aşağı yönlü fiyatlama ile ABD dolarında son dönemde yaşanan değer kaybının devam edip etmeyeceği takip edilecek.