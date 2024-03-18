Bu hafta merkez bankalarının haftası olmaya aday. Her ne kadar Japonya, İngiltere, ABD ve Türkiye’de merkez bankalarının politika faizi kararları bu hafta gerçekleşecek olsa da bankalardan politika faizinde değişikliğe gitmeleri beklenmiyor. Genel olarak küresek piyasalarda enflasyon yüksek seyrederken merkez bankalarından faiz indirim beklentisi ötelenmeye devam ederken tahvil faizlerinde yükselişler yaşandığı görülse de bu haftaki toplantılarda açıklanan metinler ve merkez bankaları başkanlarının yapacağı açıklamalar önümüzdeki dönem uygulamayı düşündükleri politikaları için detaylar abrındıracaktır.

Hafta içindeki toplantılarda öne çıkacak olan ili merkez bankası var birincisi ABD’de Fed ve FOMC toplantısında alacağı karar sonrasında geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ebklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında olası faiz indirimlerine başlama tarihinin gerçekten yaz aylarına kalması veya daha fazla ötelenmesi söz konusu mu? Bu ana başlık olarak açıklamalarda takip edilecek. Yutr içinde ise TCMB geçtiğimiz toplantıda hedeflenen sıkılık seviyesine gelindiğini söyleyken politika faizinde değişikliğe gitmemeişti. Şubat enflasyonunun beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşmesi sonrasında yurt dışı kurumlardan faiz artışlarının devam edeceği yönünde beklenti ile yazılan raporlar açıklanmaya başlandı. Buna rağmen merkez bankası kredi verme limitlerini geçen toplantı sonrası kısarken, zorunlu karşılıklarda ve özellikle bakacılık sistemi içinde blokaj sistemi ile birlikte piyasada ki likitideyi azalttı ve bunun sonucunda kredi ve mevduat faizlerinde yukarı yönlü fiyatlama gerçekleştiğini gördük. Bu nedenle bu hafta gerçekleşecek toplantıda yeni bir faiz artışı beklemek doğru olmayacaktır. Makroihtiyati tedbirler ve sterilizasyon hamleleri ile faiz değişikliğine gitmeden de merkez bankası enflasyonla mücadele ile ilgili adımlar atmaya devam ederken faiz değişikliğine gitmek istemeyecektir. Mart ve Nisan aylarında açıklanacak enflasyonlarda zirve aralık seviye olan %70-75 aralığı üzerinde enflasyon gerçekleşmesi olacağı beklentisi oluşursa o zaman tekrar sıkılaşmaya devam etmesi daha mantıklı gözüküyor.

Merkez bankaları toplantıları haricinde önümüzdeki hafta Avrupa ve İngiltere’de şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak.Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde açıklamalarını Çarşamba günü takip ederken haftanın geri kalanında Japonya enflasyon verisi ve yurt içinde kapasite kullanım oranları diğer başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalarda Bu hafta ABD doları fiyatlaması Fed toplantısı sonrasında Powell açıklamaları ile birlikte piyasalar için önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin son iki aylık enflasyon gerçekleşmelerin altında olmaya devam etmesine rağmen yerel seçimler sonuçlanana kadar kur üzerinde baskı görmeye ve yükselişin sınırlı da olsa devam etmesi muhtemel gözüküyor. Gram altın fiyatları kurda yükseliş ile desteklenirken ons altında geçen hafta yaşanan geri çekilme sonrasında bu hafta içinde yatay fiyatlamalara sahne olabilir. Borsa İstanbul’a gelince BİST100 endeksi 9400 seviyelerinden başlayan geri çekilme sonrasında özellikle 9000 seviyesi altında kalmaya devam eden geri çekilme azalan hacimle birlikte yükselişlerde kar satışlarının gelmesine neden oluyor. 8700ana destek bölgesi olmaya devam ederken, yükselişlerde 8850 ve üzerinde özellikle 8950 seviyesi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişin kalıcı olması için 9000 seviyesi hacimli yukarı geçilmesi gerekiyor.

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