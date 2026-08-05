1-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Gençler Dünya Ju Jitsu Şampiyonası'nda Türkiye, U16 kategorisinde ilk kez sporcularıyla mücadele etti.

Milli takım kadrosunda yer alan Çorumlu sporcu Deren Balım Çilingir, kazandığı madalya ve derecelerle hem Türkiye'nin hem de Çorum'un gururu oldu.

Dünya Şampiyonası'nda üstün bir performans sergileyen Deren Balım Çilingir, U16 +63 kg No-Gi kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya, U16 +63 kg Ju Jitsu kategorisinde ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu ayrıca U16 +63 kg Fighting kategorisini de dünya beşincisi olarak tamamladı.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer milli sporcu Deniz Duru Çalışkan ise U16 -57 kg Fighting kategorisinde dünya dördüncüsü, U16 -57 kg No-Gi kategorisinde dünya beşincisi oldu.

Göktürk Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Aybars Çilingir, elde edilen tarihi başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi başarıda büyük emeği bulunan başta Milli Takımlardan Sorumlu Antrenörümüz Mustafa Göktürk'e, desteklerini her zaman yanımızda hissettiren Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız'a ve şampiyona sürecini başından sonuna kadar yakından takip ederek bizleri yalnız bırakmayan Çorum Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür ediyorum.

Ülkemize ve şehrimize bu büyük gururu yaşatan Deren Balım Çilingir ile Deniz Duru Çalışkan'ı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu tarihi sonuçlar, Türk Ju Jitsu'sunun geleceği adına umut verici bir başlangıçtır."

Henüz U16 kategorisinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda iki madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Deren Balım Çilingir, Çorum'un spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.