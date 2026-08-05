Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde Amerikalı rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan İskilip Belediye Spor Kulübünün başarılı sporcusu Özdenur Özmez için İskilip'te görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Polat, Dünya Şampiyonu olan Özdenur'u ve antrenörü Adem Uysaı'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Duygularına hakim olamayan dünya şampiyonu sporcu da kendisini karşılamaya gelen ve destekleyen herkese teşekkür etti.