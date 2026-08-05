1.Lig ekiplerinden Mardin 1969, Polonya Ligi ekiplerinden Widzew Lodz'da forma giyen Tonio Teklic'i kadrosuna kattı.
TÜRKİYE'DE 3 KULÜPTE FORMA GİYDİ
Hırvat futbolcu ligimizde daha önce Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Erzurumspor'da forma giydi.
23 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Widzew Lodz'da ikinci yarısını ise Hırvat kulübü NK Osijek'te geçirdi.
İki kulüpte toplam 23 maça çıkan Toklic, bin 135 dakika sahada kaldı. Oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Muhabir: Atila Çiğdem