Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan araç sürücü acı içinde kurtarılmayı bekledi.
Kaza dün gece 23.00 sularında Çorum-Laçin yolunda meydana geldi.
İddialara göre, kontrolden çıkan otomobil sürücüsü hobi bahçelerine girdi.
Kaza gece saatlerinde yaşandığı için olayı kimse görmezken, yaralı sürücü sıkıtşığı araçta 10 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.
Kazayı sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tesadüf görürken, olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan araç sürücüsü sıkıtığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.