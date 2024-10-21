İstanbul'da yaşayan Çorumlu Mustafa Şimşek, Sinop'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sinop'un Boyabat ilçesinde dereye uçan Mustafa Şimşek (58), bütün müdahalere rağmen kurtarılamadı.
Kazada Mustafa Şimşek'in eşi Gülizar Şimşek ile araçta bulunan Rıfat Memiş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'un Kargı ilçesi Çobankaya köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şimşek'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Tokatköyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Editör: Fatih Battar