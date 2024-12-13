Vali Ali Çalgan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Kasım ayında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Emniyet ve asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler bundan sonrada hız kesmeden artarak devam edeceğini belirten Vali Çalgan; “Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızla, vatandaşlarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz.” dedi

BİN 633 ASAYİŞ OLAYI MEYDANA GELDİ

Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Çorum genelinde; 6 bin 256 adet devriye faaliyeti, 528 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama ve 131 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Çalgan,

“Bu uygulamalarda; 193.723 şahsın sorgusu yapılmıştır. Yapılan sorgulamalar sonucunda, Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 374 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu şahıslardan 82’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde 531, Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde 228, Topluma Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde 164, Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar kategorisinde 19, Takibi Şikâyete Bağlı Olaylar kategorisinde 679 olmak üzere, Kasım ayı içerisinde ilimiz genelinde toplam 1.633 asayiş olayı meydana gelmiş, bu olaylardan 1.503’ü aydınlatılmıştır. Buna göre meydana gelen olayların aydınlanma oranı % 92.03 dür. Bu oranı, kolluk teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları ve hemşehrilerimizin işbirliği ile daha da yukarılara çekeceğiz.” şeklinde konuştu



