Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) “Bağımlılıkla Mücadele: Tüm Yönleriyle Bağımlılık Türleri” çalıştayı gerçekleştirildi.

Son yıllarda ülkemizin gündemini oldukça meşgul eden ve geleceğimiz için çok büyük bir tehdit oluşturan ‘bağımlılık’ konusu Meslek Yüksekokulunda düzenlenen bir çalıştay kapsamında ele alındı.

Çalıştaya Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’ın yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bağımlılık konusunda çalışan personeller katıldı. Kaymakam Mutlu Köksal ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı tarafından yapılan açılış konuşmalarında, Sungurlu için bu çalıştayın büyük öneme sahip olduğu, akademik çalışmalar ile saha çalışmalarının ortak yürütüldüğünde başarının kaçınılmaz ve kurumlar arası eşgüdümün bağımlılık problemini ortadan kaldıracak en önemli etkenlerden biri olduğu vurgulandı.

Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Karabulut’un “Bağımlılık ve Davranışsal Bağımlılıklar” başlıklı sunumu ile devam eden çalıştay programı, gün boyu süren farklı oturumlar ile devam etti. Katılımcı tüm kurum yöneticileri ve çalışanları arasında etkileşimin yoğun olduğu gözlemlendi. Bağımlılık konusunun tüm yönleriyle ele alındığı çalıştayda paydaşlar sorunun çözümü için samimi önerilerde bulunurken, kurumlar en üst seviyede temsil ile iyi niyetlerini belirttiler. Çalıştay sonunda katılımcılar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı nezdinde tüm yüksekokul çalışanları ve akademisyenlerine, ilgili bütün paydaşları aynı masada buluşturduğu ve bu samimi çalıştay ortamını organize ettiği için teşekkür etti.



MYO Müdürü Buğra Bağcı, Sungurlu’nun tüm sorunlarını gündemlerinde tuttuklarını, gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ve bu bakış açısının bir ürünü olan ayrıca yapıcı bir ortamda gerçekleşen çalıştaya değerli vakitlerini ayırarak hem durum tespitleri hem de çözüm önerileri ile büyük katkı sunan herkese şükranlarını iletti.