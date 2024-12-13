Geleneksel El Sanatları Festivali Bedesten de yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen festival 19-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ve beraberindeki ekip Çorum’a gelerek yaptığı incelemelerin ardından festivalin Bedesten’de yapılacağı duyuruldu.

Devlet sanatçısı unvanı kazanan el sanatları ustalarının yanı sıra Çorumlu el sanatları ustalarının buluşacağı festivale Çorum ilk defa ev sahipliği yapacak. Festivalde; cam üfleme, çini, seramik, takı, bıçak, taş atölyelerinin yanı sıra gölge oyunu ve aşıklar atışması gibi etkinlikler yer alacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tüm Çorum halkını festivale davet etti. Çorum’un el sanatları konusunda birçok ünlü sanatçıyı misafir edeceğini belirten Başkan Aşgın, “Daha önceden Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacağını duyurduğumuz Geleneksel El Sanatları Festivali’ni vatandaşlarımızın daha rahat ulaşabileceği, sanatçılarının eserlerini daha rahat sergileyebileceğini düşündüğümüz Bedesten’e aldık. Bu sayede şehrimize kazandırdığımız Bedesten ilk kez bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İlk kez ev sahipliği yapacağımız bu etkinlikle ülkemizde el sanatları konusunda Devlet Sanatçısı unvanını almış birçok önemli ismi de hemşehrilerimizle buluşturacağız. Hem ilimizin hem de Bedesten’in ilk kez ev sahipliği yapacağı festivale tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.