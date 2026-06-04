Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, bugün başlayacak olan Açık Ateş Festivali hakkında Belediye Meclisi üyelerine bilgi verdi.

Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi alanında aday olmak üzere bir adaylığı adaylık süreci başlattıklarını belirterek, “Bunu da hep birlikte meclis gruplarımızda bilgilendirerek şehrin içerisindeki Çorum Valiliği'ni, Çorum Belediye Başkanlığımız ve üniversitemiz, Ticaret Sanayi Odamız, ÇESOB, esnaf odası, birliklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir sürece, bir hedefe doğru koşar adım gidiyoruz. Bu anlamda en önemli ayaklardan bir tanesi olan bu Açık Ateş Festivali'ni ülke içerisinden ve ülke dışından kıymetli misafirlerin, alanında uzman şeflerin, ustaların, pişiricilerin, Açık Ateş ustalarının katılımıyla beraber yapacağız. Bu ülkeler arasında İtalya, İspanya, Fransa, Arjantin, Brezilya ve ülkemizde de Adana anlamında, Adana Kebabı anlamında veya ciğeri anlamında açık ateş ustaları şehrimize gelecekler. Bunlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda gastronomiye dair söz söyleyebilen uzmanlığı olan yazarlar, haberciler ve diğer şefler konunun uzmanları da şehrimizde 3 gün boyunca misafir edeceğiz. Sadece açık ateş etkinlikleri mi yapacağız? Hayır. Şehrimizin binlerce yıllık şehrimizin binlerce yıllık zengin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra şehrimizin doğal güzelliklerini de ilçelerimizdeki doğal güzelliklerini tanıtma anlamında güzel bir etkinlik silsilesi bizleri bekliyor. Ben etkinlik hakkında da etkinliğin akışı hakkında da kısa bir bilgi vermek isterim. Perşembe günü saat 10.00'da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat Kulesinden Bedesten'e kadar devam edecek bir etkinlik. 14.00'ten itibaren saat 18.00'e kadar Anitta Otel'de konunun uzmanlarıyla birlikte Gastronomi ve Çorum özelinde bir söyleşi silsilesi devam edecek. Ertesi gün de Cuma günü de Çorumlu Obamızda bu şeflerimizin ve konunun ilgililerinin katılımıyla açık ateş etkinlikleri devam edecek. Perşembe günü akşam saat 20.30'da da Anitta Otel'de bir kokteyl programımız olacak. Çorum yöresel menülerinin ikram edildiği bir kokteyl programı olacak. Bu anlamda siz kıymetli meclis üyelerimizin de bu programlara vaktiniz uygun olduğunda katılması hep birlikte aynı yola yürümemiz, aynı yöne bakmamız anlamında çok anlam ifade edecektir. Bu anlamda Çorum FK'nın şampiyonluğunda olduğu gibi şehrin nasıl o son virajda birlikte kuvvetli bir şekilde sahaya desteğini kuvvetli bir şekilde verildiği gibi bizim de siz meclis üyelerimizin de kıymetli desteğiyle bu süreci Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde hedefe ulaşmış bir şekilde yılın sonunda dosyamızı hazırlayacağız. Bu anlamda çok kuvvetli bir kilometre taşı. Yanımızda olmanız şehrimize güç verecektir” ifadelerini kullandı.