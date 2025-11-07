ADÜ Hastanesi Acil Kliniğinde başlatılan "Asistan Asistanı" robot uygulamasıyla, klinik süreçlerde dijital dönüşümün yeni bir aşamasına geçilirken, yerli yazılım altyapısıyla geliştirilen sistem, hekimlerin iş yükünü azaltarak sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Acil Kliniğinde, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak "Asistan Asistanı" robotların pilot uygulaması başlatıldı. Üniversitenin kendi imkanlarıyla geliştirilen 'non-humanoid' robotlar, klinik süreçlerdeki iş yükünü hafifletmeyi ve hasta bakım kalitesini artırmayı hedefliyor. Pilot uygulamanın tanıtım programına, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Rektör Danışmanı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yasemin Özkan ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.



Tanıtım kapsamında robotların çalışma prensipleri ve klinik süreçlere sağlayacağı katkılar uygulamalı olarak gösterildi. "Asistan Asistanı" robotlar, hasta kayıt işlemleri, tetkik istemlerinin komutla gerçekleştirilmesi, klinik uyarı sistemlerinin yönetimi ve çoklu veri takibi gibi görevleri üstleniyor. Bu sayede hekimlerin idari yükü azalırken, hata oranları düşüyor ve zaman yönetimi daha etkin hale geliyor.



Robotlar ayrıca vizit süreçlerinde öğretim üyeleri ve asistan hekimlerle birlikte hareket ederek hastaya ait görüntüleme, laboratuvar ve EKG gibi tetkik sonuçlarını anlık olarak sunabiliyor. Uzaktan erişim özelliği sayesinde öğretim üyeleri bulundukları yerden sanal vizit gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra robotlar, laboratuvar numunelerinin taşınması, hasta yönlendirmesi ve basit lojistik görevleri de yerine getirebiliyor. Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistemin, ADÜ Hastanesindeki diğer servislerde de kademeli olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.



Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, dijital sağlık teknolojilerinin hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve süreç verimliliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Teknolojinin sunduğu yenilikleri araştırma üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda sağlık hizmetlerine entegre ediyoruz. Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu sistemin yazılımını da üniversitemiz bünyesinde biz tasarladık. Böylece bilgi birikimimizi somut bir ürüne dönüştürerek yerli ve özgün bir dijital sağlık teknolojisine imza atıyoruz" dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı