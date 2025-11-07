Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Çamlıca Köyü’nde üreticilere yönelik “Çiğ Süt Hijyeni ve Sağım Eğitimi” düzenlendi.

Eğitimde, süt üretiminde hijyenin önemi, sağım öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar, sağım ekipmanlarının temizliği ve bakımı, sütün soğuk zincirde korunması ile kaliteli ve güvenilir süt üretiminin pazardaki değeri konularında üreticilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin amacının ilçede sağlıklı, hijyenik ve kaliteli süt üretimini yaygınlaştırmak ve üreticilerin bilinç düzeyini artırmak olduğunu belirtti. Böylece hem üretici hem de tüketici açısından kazanım sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Eğitim sonunda üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu, sorular yanıtlandı ve uygulamalı gösterimler yapıldı.