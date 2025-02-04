Türk-İş, ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 22 bin 131 lira olarak açıkladı. Böylece açlık sınırı, yılın ilk ayında asgari ücreti geçmiş oldu.

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 21 bin 83 liradan 22 bin 131 liraya yükseldi.



Böylece açlık sınırı, yılın ilk ayında asgari ücretin üzerine çıkmış oldu. 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 68 bin 675 liradan 72 bin 88 liraya çıktı.



Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 27 bin 365 liradan 28 bin 756 liraya yükseldi.



MUTFAK ENFLASYONUNDA YÜKSEK ARTIŞ



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşti.



On iki aylık değişim oranı yüzde 47,06, yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.