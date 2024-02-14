Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Bektaş, Çorum Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk ve Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Ekici, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Üstünbaş ve Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakan Erol da hazır bulundu.

Edinilen bilgilere göre ziyarette Çorum'a yapılması planlanan Adalet Sarayı da gündeme geldi.

Başsavcı Ahmet Bektaş geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında yeni Adalet Sarayı'nın projesi için bakanlığın çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ve beraberindeki heyet de yeni Adalet Sarayı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.