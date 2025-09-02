Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yeni Adli Yılın başlaması nedeniyle mesaj yayınladı.

Adaletin, yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanı olduğunu belirterek mesajına başlayan Baro Başkanı Turan Kalıpcı, “Yeni adli yılın başlangıcında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsilcileri olarak; mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemini kamuoyuna hatırlatma sorumluluğundayız” dedi.

Hukuk devletinin, ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini dile getiren Turan Kalıpcı, “Biliyoruz ki, adalete duyulan güvensizlik doğrudan toplumsal barışı ve hukuk devletinin temelini tehdit etmektedir.

Meslektaşlarımız yalnızca mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorluklarla değil, ağırlaşan ekonomik koşullar ve fiili olarak uğradığı saldırılar nedeniyle de ciddi bir varoluş mücadelesi vermektedir. Avukatların ekonomik ve mesleki güvenceden yoksun bırakılması, savunmayı işlevsiz hâle getirmekte; bu da doğrudan adil yargılanma hakkını imkânsızlaştırmaktadır. Sonucu öngörülmeksizin açılan hukuk fakülteleri, mesleğin niteliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarının azaltılması olumlu bir adım olsa da yeterli değildir; vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının da aynı şekilde azaltılması, başarı sırasının yükseltilmesi ve hukuk eğitiminin niteliğini artıracak adımların atılması zorunludur” ifadelerini kullandı.

Turan Kalıpcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“23 Ocak 2025’te açıklanan 2025–2029 Yargı Reformu Stratejisi’nde avukatlara ilişkin hedefler dikkat çekicidir. Serbest çalışan avukatların iş alanlarının genişletilmesi, bağlı çalışan avukatlar için mesleğin onuruna uygun bir ücret rejimi oluşturulması, stajyer avukatlara destek sağlanması, kamu avukatlarının özlük haklarının düzenlenmesi, zorunlu müdafilik ödemelerinin artırılması ve adli yardım ödeneğinin yükseltilmesi hayati önem taşımaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin ve baroların ısrarlı taleplerini içeren bu düzenlemelerin yalnızca meslek için değil, toplumun adalete erişim hakkı için de kritik önemde olduğunu hatırlatıyoruz.

Ancak, bu hedeflerin hayata geçebilmesi için toplumda hukuka güvenin yeniden tesis edilmesi zorunludur. Bu yalnızca yeni yasaların çıkarılmasıyla değil, Anayasa ve mevcut yasaların eksiksiz uygulanmasıyla mümkündür. Bizler, bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ün dediği üzere ''Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.'' Sözünü tüm yargı camiası olarak aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü biz “adalet ölürse devlet ölür” diyen bir ecdadın torunlarız. Yeni adli yılın; bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı, yargı mensuplarının ve toplumun tüm kesimlerinin adaletle buluştuğu, bir yıl olmasını diliyoruz.”