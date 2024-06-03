Adanalı kebapçı, sosyal projeler aracılığıyla depremzedelere, huzurevinde kalan yaşlılara ve kuran kurslarında eğitim görenlere her ay binlerce kebap dağıtıyor.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Cihangir Kebap’ın sahibi Cihangir Korkmaz, her ay başta depremzedeler olmak üzere huzurevinde kalan yaşlılara ve kuran kurslarında eğitim gören gençlere binlerce kebap dağıtıyor.

Tek tek dağıtılan kebapları yiyenler mutlu olurken İhlas Haber Ajansı’na konuşan Cihangir Korkmaz, “Dünya’yı iyilik kurtaracak. Huzurevinde yaşlılarımızı, kuran kursunda gençlerimizi deprem bölgesinde de vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlara güzel kebaplarımızdan ikramda bulunduk. Hayır dualarını aldık. Bütün esnaflarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz” dedi.