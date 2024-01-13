CHP önceki dönem Çorum Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Özgür Kılıç, CHP'nin belediye başkan adayının parti üyeleri tarafından belirlenmesini istedi.

Özgür Kılıç, ön seçimle belirlenecek adayın CHP tabanı tarafından belirlemesinin önemine değinerek, "Ancak tabanın onaylayacağı aday ile CHP başarılı olunur. Tabanın onaylamayacağı aday, seçmenimiz nezdinde kabul görmez, bu da başarısızlık getirir" dedi.

İl teşkilatını uyaran Kılıç, CHP'nin ancak bu şekilde başarılı olacağını aksi taktirde başarının hayal olacağını ifade etti.