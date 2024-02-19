Çorum'un Ortaköy ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine 1.sıradan aday gösterilen Kemal Özönal, "Partim zarar görmesin" diyerek adaylıktan çekildi.

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyü, iktidar partisinin Ortaköy ilçesi il genel meclisinde Karahacip köyüne seçilecek sıradan temsil yetkisi vermemesine tepki göstermiş ve sandığa gitmeme kararı almışlardı.

Bunun üzerine Ortaköy'den 1.sıra İl Genel Meclis üyeliğine aday gösterilen Kemal Özönal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak açdalıktan çekildiğini duyurdu.

'PARTİMİN VE DAVAMIN YANINDAYIM'

'Partimin ve davamın yanındayım' şeklinde paylaşım yapan Özönal; "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Yeni görev verilecek adaylarımızın başarısı içinde tüm varlığımla çalışacağımız dan kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygılarımla birinci ağızdan duyuruyor, Ortaköy'de Taner İsbir başkanımla Mahalli İdareler Seçimlerinde sandıktan yine zaferle çıkacağımıza inanıyorum." dedi.