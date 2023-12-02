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Kırıkkale'de Cuma namazına gitmek için hazırlanan adliye memuru Davut Poyrazer (32), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kırıkkale Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde memur olarak çalışan Davut Poyrazer, öğle yemeğini yedikten sonra Cuma namazına gitmek için abdest almak için asansör beklerken klp krizi geçirdi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yere yığılan Poyrazer'i gören adliye personelleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerin bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi. Poyrazer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.