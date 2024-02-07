19. Dönem DYP Milletvekili Mimar Arslan Adnan Türkoğlu’nun vefatının birinci yıldönümü dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Miraç Kandili gecesinde Emre Camii’nde yatsı namazından önce okutulan Mevlid-i Şerife Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyeleri, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uğurludağ eski Belediye Başkanı Mehmet Kiday ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında, Emre Camii İmam Hatibi Mustafa Gökmen tarafından Miraç Kandili dolayısıyla dua edildi.

Camii girişinde gülsuyu ve çikolata dağıtılırken Çorum Belediyesi de mevlid sonunda cemaate çay ve salep ikram etti.

Türkoğlu ailesi, mevlide katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.