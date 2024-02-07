Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımda memnuniyeti artırmak için Çorum'da metrobüs sistemini toplu ulaşımla buluşturacaklarını söyledi.

Gazetemizi ziyaretinde toplu ulaşımla ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İstanbul'daki metrobüs benzeri bir sistemi toplu ulaşımla buluşturacaklarını ifade ederek, " “Toplu ulaşımda hizmet kalitesini daha da arttırmak için şehrimizin toplu ulaşımla ilgili hizmet haritasını çıkarıyoruz. Seçim sonrasında İstanbul’daki metrobüs benzeri bir sistemle şehrimizi toplu ulaşımla buluşturacağız. Toplu ulaşımda memnuniyeti artırmış olacağız” diye konuştu.