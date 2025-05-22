Çorum'da AFAD gönüllülerinin katılımıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar kendi uçurtmalarını hazırlayarak gökyüzüne bırakmanın heyecanını yaşadı. AFAD gönüllüleriyle birlikte keyifli vakit geçiren çocuklar, düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Gün sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gönüllüler ve çocuklar birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

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AFAD yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin sadece afet bilincini yaymakla kalmayıp, gönüllülük ruhunu da geliştirdiğini ifade etti.

Editör: İhlas Haber Ajansı