Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. ÜNİDES Toplulukları Temsilcileri Lansmanı, üniversite öğrenci topluluklarının bir araya geldiği önemli bir buluşma oldu.

Etkinliğe Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı ve Geleceğin Diyetisyenlerine Yeni Nesil Yol Haritası Eğitim Programı Proje Koordinatörü Ahmet Serhat Afşar’da katıldı.

Afşar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu ile bir araya gelerek, gençlik projeleri ve destek mekanizmaları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından hazırlanan “Geleceğin Diyetisyenlerine Yeni Nesil Yol Haritası Eğitim Programı”, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen ulusal ölçekli projeler arasında yer alıyor. Proje beslenme ve diyetetik bölümünde eğitim gören öğrencileri, mezuniyet aşamasında mesleki yeterlilikle donatmak ve kariyer yolculuklarına profesyonel bir bakış açısıyla yön vermeyi hedefliyor.

Afşar, 19 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek eğitim programının açılışına Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerini ve ilgili birim yöneticilerini davet ederek davetiyelerini takdim etti. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafları çekilen Afşar, projenin Türkiye genelinde genç diyetisyen adaylarına önemli fırsatlar sunduğunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşacağını belirtti. ÜNİDES desteğiyle gerçekleştirilecek bu eğitim programı, beslenme bilimi ve diyetetik alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yenilikçi bir yol haritası sunarak, ulusal çapta önemli bir etki yaratmayı amaçlıyor.

Projenin açılışı 19 Mart 2025’te gerçekleştirilecek olup, detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.