Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tehditlerini protesto etti.

Dün PTT önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan AGD Şube Başkanı Emrah Bacaksız, Trump’ın Gazze üzerinde kirli planlar kurmaya kalktığını ve bu girişimlerin asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bacaksız, konuşmasında şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere; Siyonizm’in en büyük müttefiki konumundaki Evanjelizm’in kuklası olan ABD Başkanı Donald Trump haddini aşmış ve Gazze üzerinde kirli planlar kurmaya kalkmıştır. Gazze’yi bir Monopoly oyunu objesi sanan Trump, yeryüzünün en izzetli beldesine göz dikmiş ve hatta bu toprakları cehenneme çevirmekle tehdit etmiştir. Adil bir düzenin hakim olduğu normal bir dünyada demir parmaklıklar ardında olması gereken soykırımcı Netanyahu ile el ele veren Trump’ın Gazze’ye yönelik tehditleri asla kabul edilemez.

Gazze’de yıllardır devam eden insani trajediye sessiz kalmak daha büyük bir insanlık ayıbı iken Trump’ın açıklamaları bu gangsterin insanlıktan zerre pay almadığının bir göstergesidir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan Trump’ın Filistin halkını tehdit eden ifadeleri aleni bir savaş ilanıdır. Trump, İsrail rejiminin bir seneyi aşkın bir süreçte verdiği leşlerden bir ders alamamış olacak ki yeni bir macera arayışına girmiştir.

Bizler; Gönlümüzde özgür Kudüs sevdasını taşırken Trump karşısında sus pus olan İslam ülkelerinin liderlerine de bir çift kelam etmek isteriz. Derhal ve derhal ülkelerinizdeki ABD üslerini kapatınız. Ülkelerinizdeki ABD üsleri aracılığıyla Gazze’ye bir bomba düşer ise sizler de bu cinayetin bir parçası olursunuz. Haydut Trump’a karşı anladığı dilden konuşunuz. Bir hınzırın karşısında eğilip bükülmeyiniz. Zaman izzeti kuşanma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Filistin’in yiğit evlatlarına kucak dolusu selam gönderiyor; Donald Trump ve Benjamin Netanyahu isimli iki gansgter istedi diye topraklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi dile getiriyoruz.”