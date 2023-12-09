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İstanbul Bostancı Sahil Yolu’nda 18 Temmuz 2023 sabahı saat 05.30’da otomobiliyle polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü, bisikletçi Doğanay Güzelgün’ü çarparak öldürmüştü. 71 gün sonra teslim olan Ünlü, tutuklanmıştı.

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan ilk duruşmada savunma yapan Temel Ünlü, olayın medyada cinayet şeklinde lanse edilmesi nedeniyle korktuğunu, bu yüzden 71 gün sonra teslim olduğunu söyledi.

Mahkeme, suçun olası kastla öldürme suçuna dönüşebileceğini belirterek dava dosyasını Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. (Hürriyet)