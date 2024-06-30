Kübra Par'la Farklı Açılar programının konuğu Yavuz Ağıralioğlu oldu. Yavuz Ağıralioğlu, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“MİLLETİME KARŞI VAZİFEMİ YAPTIM”

Muhalefetin gidişatından memnun değildiniz.

"Milletime karşı vazifemi yaptım. Milletime verdiğim sözün gereğini yaptım. Hangi ölçülerle hangi ilkelerle siyaset yapacağımı zaten söylemiştim. O söylediğim şeyi yaptım. Söz, siyasette bedelini ödemeye razı olduğunuz zaman kuvvettir. Sözünüz uğruna bedel ödemeye razı olduğunuz andan itibaren şahsiyettir.

MİLLETİMİZE OLAN BORCU ÖDEYECEĞİZ

Ben önümüzdeki dönem son baharda parti kuruluşunda biz milletimize borçluyuz ve bu borcu ödeyeceğiz diyen akademisyeninden bürokratına, esnafından iş adamına bir siyasi kürsü takdim edeceğim.

KADRODA KİMLER OLACAK?

Büyükelçilerimizden var, emekli olacaklardan var eskilerden var. Finansta tanıdıklarınızdan var. Bürokraside çalışan AK Parti'nin uzun iktidar döneminde kenara çekilmiş insanlar var. Sürecin içerisinde yapabilme kapasitesi olanlar var.

İYİ PARTİ’DEKİ ARKADAŞLARIMLA BERABER MÜCADELE ETTİK ZATEN

İYİ Parti’den o kadar çok ayrılan isim oldu ki onlar ile ortak bir yol yürüyecek misiniz?

Görüşüyorum hepsiyle. AK Parti’den, MHP’den, DEVA’dan Gelecek Partisi'nden arkadaşlarla görüşüyorum.

MEMLEKETİN EN SON İHTİYACI OLAN ŞEY PARTİDİR

Memleketin en son ihtiyacı olan şey partidir. Memleketin akla, ahlaka, adalete, çalışkanlığa, terbiyeye ihtiyacı var. Binlerce sayarsanız memleketin en son ihtiyacı olan şey partidir aslında. Ama maalesef Türkiye o hale gelmiştir ki bu işleri yapabilmek adına bundan daha makul bir manevrası ile bulunamıyor.

Kim size oy verir?

Vatana, millete düşman olmayan herkes oy verir. Siyaset yapabilme kabiliyetiniz ortaya çıktığı zaman bu yüzde 50+1 siyasetinin her tarafı kötü değil aslında, bir tarafı iyi.

TAYYİP BEY’İN SİYASİ EŞİKLERİNE ÇOK İYİ ÇALIŞTIM

İYİ Parti’den o kadar çok ayrılan isim oldu ki onlar ile ortak bir yol yürüyecek misiniz?

Tayyip Beyin siyasi eşiklerine çok iyi çalıştım. Memleketin büyük oylarla buluşup ümidi iktidara oy verdiği kitlenin arkasından kovaladığı zamanlara bakıyorum. Süleyman Demirel'e yüzde 65 vermişler mesela. Bu yüksek oylarla bir liderin arkasına takılınca toplum 'kimlik siyaseti duymak istemiyorum' demiş.

EKİM’DE PARTİ TABELASINI ASARIZ

Tabelayı ne zaman asacaksınız?

Sonbahar'da Ekim’de asarız diye tahmin ediyorum. İl taramaları da başladı.

HER HDP’Lİ PKK’LI DEĞİLDİR

Defalarca söyledim. HDP’ye oy veren her seçmen PKK’lı değildir. Dolayısıyla orada da bir siyasi mesuliyet vardır. O siyasi mesuliyet insanca yaşanabilir bir Türkiye idealinin vatandaşlığıyla övünecek bir memleketin vatandaşı olunca hukukuna itimat edilecek bir memleketin geleceği içerisinde ben de varım diyebilen herkesi hizalamak lazımdı.

İYİ PARTİ’NİN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ

İYİ Parti size göre neden bu kadar kaybediyor?

Bir parti oy kaybedebilir. Sürecin böyle olacağı belliydi. Bir parti güveni kaybedince buralara düşüyor. Bir parti güven kaybedince çok ağır hasar alıyor. Sayın Genel Başkanın işi zor (Müsavat Dervişoğlu) Allah kolaylık versin.

KORAY AYDIN İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYECEK Mİ?

Koray Aydın’ın istifasına şaşırdınız mı? Birlikte yol yürümek gibi bir hedefiniz olur mu?

Hepsi arkadaşlarım, beraber siyaset yaptık. Siyasetin kuvveti dediğim şey, sizinle konuşurken konuştuklarımı 2 kişiye de söyleyebiliyorum. 2 kişiye söylediklerimi 85 milyona da söyleyebiliyorum. Memlekete söyleyecek sözü, memleket için dökecek alın teri, memleketin yarınları için yapabileceği şeyler olduğuna inanan herkesin memleketi adına yapmak zorunda olduğu şeyler var. O yüzden 'bizim partimize gelin, kapımız açık' gibi bir nobranlığa da girmeden şöyle yapacağız, Koray Bey'e de söyledim. Ben önümüzdeki dönem memleket millet için siyaset yapabileceğini yapsın. İktidarın problemi güce sahip olamamak değil yapamamak. Muhalefetin problemi de bunca derdi olan memleketin güven öznesi olamamak."