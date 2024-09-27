37.Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde yılın Ahisi seçilen 58 yıllık oto bakım ustası Ahmet Ayçam'ın işyerinde verilen kahvaltı programı ile başlayan kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı'nda devam etti.

Daha sonra Çorum Valiliği ve Belediye ziyaretinin ardından Kadeş Meydanı'ndan Hürriyet Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Hürriyet Parkı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerine Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür,S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Çorum Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, ÇESOB'a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri, esnaf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşması yapan ÇESOB Başkanı Gür, esnaf sanatkarın 1000 yıllık bir Ahilik geleneği bulunduğunu vurgulayarak ahiliğin insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu söyledi.

Gür, "Bin yıllık geleneği içinde barındıran esnafımız Anadolu insanını bağrına basmış ve gerçek esnaf sanatkarlığın nasıl olması gerektiğini bin yıldır yüce milletimize göstermiştir. Böylesine yol gösterici bir geleneğe sahip teşkilatımız, fedakar esnaf ve sanatkarlarımız tarafından gelecek taşımaktadır. Ahilik geleneği İslam ahlakı ve Türklük şuuru ile ticaret ve zanaatın kesişme noktası olmuştur. Bu anlamda Türk İslam dünyasının ticaret yönetim ve sanata açılan kapısı olmuştur. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün bir arada olduğu bu geleneğin ete kemiğe bürünmüş en gerçekçi hali esnaf sanatkarımızdır." dedi.

Programda daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü bir konuşma yaparak, Çorum Belediyesi'nin esnaf dostu bir belediye olduğunu ve esnaflarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ise konuşmasında Ahilik kültürünün toplumda yaşayan insanları birbirine yaklaştıran, birbirleri arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri bir araya getiren ticaret ve ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi olduğunu dile getirdi.

Ahilik kültürünün meslek etiğine ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Nayman, "Dünyada eşi benzeri bulunmayan Ahilik kavramı sadece Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahi Evranı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, emek ve alınterini, vatanseverlik duyguları ile birleştiren esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum." diye konuştu.

YILIN AHİSİ, KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET

Programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi Terzi Ahmet Ayçam'a belgesi Vali Yardımcısı Cengiz Nayman tarafından verilirken, Yılın Kalfası Emre Çelik'e Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Yılın Çırağı Sümeyye Karadeniz'e ise Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Ayrıca Ahilik Haftası nedeni ile düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.

Etkinliğin devamında Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Ardından Ahilik konulu tiyatro gösterisi sunuldu. Tören şed kuşatma ve Ahilik sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Kutlamalarda protokol üyeleri vatandaşlara Ahilik pilavı dağıttı.