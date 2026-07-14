Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar devam ediyor.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent de dahil 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

AHBAP DERNEĞİ OFİSİNDE ARAMA

Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce dün Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

ADRESLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

EMNİYET 4 FİRARİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

Öte yandan; gözaltındaki Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar.

"KİŞİSEL BORÇ-ALACAK İLİŞKİLERİMİ AHBAP İLE İLİŞKİLENDİRMEYİN"

Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

"YAKINDA HAYRETLER İÇERİSİNDE KALACAKSINIZ"

Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."