Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 142 LGS Tercih Danışmanlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

Merkez ilçe ile Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde oluşturulan merkezlerde, alanında uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından öğrenci ve velilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Tercih danışmanlığı kapsamında öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik başarı ve kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun okul seçeneklerini değerlendirmelerine destek olunacak. Ayrıca tercih işlemleriyle ilgili doğru ve güncel bilgiler paylaşılacak, öğrencilerin bilinçli tercihler yapmaları için rehberlik sağlanacak.

Yapılan açıklamada, tercih döneminde tüm öğrencilere başarı dilekleri iletilirken, öğrenci ve veliler kendilerine en yakın LGS Tercih Danışmanlığı Merkezlerinden faydalanmaya davet edildi.