Dünya Çölyak Günü nedeniyle AHL Park AVM’de etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, dernek üyeleri ve Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Yönetimi katıldı.

İşletmeciliğini Sümeyye ve Buğrahan Yılmaz çiftinin yaptığı Armoni Lezzet Atölyesi’nde yapılan etkinlikte katılımcılara glütensiz waffle ikram edildi.

İşletme sahibi Buğrahan Yılmaz Dünya Çölyak Gününde çölyaklılarla beraber olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Glütensiz hamurun taze meyvelerle birleşmesiyle oluşan eşsiz waffle lezzetimizi misafirlerimizin beğenisine sunduk. Bundan sonra menümüzde her zaman yer alacak. Glütensiz ürün çeşitlerini artırmayı düşünüyoruz. Glütensiz diyet yapanlara hizmet yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ise yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirilen bu güzel etkinlik için Sümeyye ve Buğrahan Yılmaz çiftine teşekkür eriyoruz. Armoni Lezzet Atölyesi’nde glütensiz ürünlerin bulunması bizi çok mutlu etti. Lezzetli bu glütensiz waffle üyelerimiz çok sevdi. İlimizde glütensiz ürün imal eden bu tip işletmelerin artmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.