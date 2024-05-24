Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerine yönelik İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenliyor.

Oda üyeleri, geleneksel hale getirdiği İstanbul Automechanica Fuarı’na bu yıl da katılım sağlayacak. Fuarın ardından ise Çanakkale’ye kültür gezisi düzenlenecek.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, her yıl katıldıkları İstanbul Automechanica Fuarı’nın bu yıl 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, 25 Kasım Cumartesi günü Çorum’dan otobüslerle hareket ederek fuara katılacaklarını, ardından ise Çanakkale Şehitliğini ziyaret edeceklerini bildirerek, isteyen oda üyelerinin kayıt için odaya başvurabileceğini, 0364 213 91 40 nolu telefondan da gerekli bilgilerin alınabileceğini açıkladı.

Başkan Uzun, “İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanica Fuarı’na her yıl katılıyoruz. Bu tür teknik geziler esnafımızın ufkunu açmakta ve işini büyütmesine katkı sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, üyelerimizin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Fuardan sonra ise atalarımızın vatanımız için şehit olduğu Çanakkale’ye Şehitlik Abidesine kültürel gezi düzenleyeceğiz. Tüm oda üyelerimizi İstanbul ve Çanakkale gezisine davet ediyorum” dedi.