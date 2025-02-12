Kuyum sektörünün öncü firmalarından olan Ahlatcı Kuyumculuk, dokuz farklı ürün kategorisinde hazırladığı yeni kreasyonunu Diyarbakır’da tanıttı. Ahlatcı Kuyumculuk’un iş birliği yaptığı kuyumculara yönelik düzenlediği “Geleceğe Miras” temalı etkinlik büyük ilgi gördü.

Türkiye’de 6000’den fazla kuyum işletmesine geniş bir yelpazede ürün tedariği sağlayan Ahlatcı Kuyumculuk, yeni kreasyonunu Diyarbakır’da görücüye çıkardı.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sektörün öncü firmalarından olan Ahlatcı Kuyumculuk’un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ahlatcı Kuyumculuk Diyarbakır lansman serisi, “Geleceğe Miras” teması ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, alyans, bileklik, küpe, yüzük, set, Hint, zincir, kelepçe ve 14 ayar ürünler grubunda birbirinden özel ürünler tanıtıldı.

Üç gün süren programa, kuyumcular yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte ayrıca Ahlatcı Holding iştiraklerinden Dünya Katılım Bankası ve AHL Pay de bulundu. Dünya Katılım Bankası’nın, özellikle kuyumcular için katılım bankacılığı ilkeleri kapsamında hazırladığı “esnek vadeli finansman modelleri”, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıca etkinlik kapsamında Dünya Katılım Bankası’na yeni hesap açan fon sahiplerinin finansal ihtiyaçları belirlenerek, özel çözüm önerileri sunuldu. AHL Pay ise; 2022 yılının Haziran ayında uygulamaya aldığı ve şu anda Türkiye genelinde 3.000'den fazla kuyumcu tarafından kullanılan AltınPOS ürününün avantajlarını kuyumculara anlattı. AltınPOS’un sunduğu fırsatlar arasında yer alan ertesi gün ödeme alma, Türk Lirası’nın anında altına çevrilebilmesi ve biriken altın bakiyesiyle her türlü kuyum ürününün satın alınarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kuyumculara teslim edilmesi gibi özellikleri kuyumcular tarafından ilgiyle takip edildi. AltınPOS ile ayrıca World, Paraf, Maximum, Bankkart, CardFinans gibi birçok kart markasının üç aya varan taksit imkânı sunduğu aktarıldı.