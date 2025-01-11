AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi.

AHL Alışveriş Merkezi’nde bulunan bir kafeteryada düzenlenen programa, basın kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Milletvekili Ahlatcı, basının demokrasi için öneminden bahsederken, tüm basın emekçilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Ahlatcı, konuşmasında il başkanlığı sürecine de değinerek, “Çorum’da il başkanlığı süreci devam ediyor. Teşkilatımızın tüm aday olan bu hususta görev almak isteyen arkadaşlarımıza kendi kriterlerimize uygun olarak bir yaklaşım sergiliyor. Milletvekili olarak aday olan tüm arkadaşlarımızla olan mesafemiz hepsiyle eşittir” dedi.