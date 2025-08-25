Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. üzerinden madencilik alanında yeni bir adım attı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, MİTUS Arama ve Proje A.Ş. ile stratejik hizmet sözleşmesi imzalandı.

KÜTAHYA'DA ARAMA YAPACAK

Anlaşma, Kütahya’da bulunan 202500390 ve 202500391 numaralı ruhsat sahalarını kapsıyor.

Ahlatcı Holding'ten yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklamasında ''Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş ile Mitus Arama ve Proje A.Ş arasında Kütahya dahilinde bulunan ruhsat sahalarına ilişkin olarak, sondaj ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) izinlerinin alınması, sondaj yönetimi, nihai kaynak modellemesi ile kaynak raporun hazırlanması dahil olmak üzere arama-çalışma izinlerinin alınması, arama ve mühendislik alanında gerekli olan proje ve maden danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik hizmet sözleşmesi imzalandığı hususu 25.08.2025 tarihinde şirketimize bildirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.