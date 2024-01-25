Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile belindeki ağrıdan dolayı Thomas katılmadılar.

Atakan Cangöz’ün Göztepe maçında oynayamayacağı Thomas’ın ise maç günü forma giyebileceği belirtildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından dar alanda pas ile devam etti.

Çalışmanın sonraki bölümünde önce yarı sahada sonra ise tam sahada taktik çifk kale maç yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Göztepe maçının oyun taktiğini sahaya yansıtmaya çalıştı.

Özbalta taktik çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolculardan ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterirken kesinlikle çıkarken top kaptırmamalarını ve basit topl kaybı yapmamalarını istediği gözlendi.