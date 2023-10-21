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Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı bugün Kırşehir Futbol Kulübü ile kendi sahasında karşılaşırken U 19 takımı ise Tarsus İdman Yurdu deplasmanında galibiyet arayacak.

U 17 liginde ilk iki maçında bir galibiyet bir beraberlik alarak 4 puanla zirveye ortak olan Ahlatcı Çorum FK ilk iki maçından bir beraberlik ile ayrılan Kırşehir FK ile bugün saat 15’de Devane sahasında karşılaşacak. Kırmızı Siyahlıların hedefi evinde kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek.

Ahlatcı Çorum FK ile Kırşehir FK arasındaki U 17 maçını ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Batuhan Gelgeç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayşenur Güler.

U 19 liginde ise Ahlatcı Çorum FK bugün saat 12’de Tarsus İdman Yurdu deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde ilk iki maçından beraberlik ile ayrılan ve dördüncü sırada yer bulan Ahlatcı Çorum FK Tarsus İdman Yurdu deplasmanında kazanarak ilk üç puan sevincini yaşamak istiyor.

Tarsus 27 Aralık Stad’ında bugün saat 12’de başlayacak maçıTarsus İl hakemi Arif Ekerdiker yönetecek yardımcılıklarını ise Batuhan Gider ve Onur Kahya yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Can Taşkın.