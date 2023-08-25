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Ahlatcı Çorum FK’ya sezonun ilk maçında evinde oynadığı Giresunspor maçından dolayı 62 bin 400 lira para cezası verildi.

Sezonun ilk maçında ilk kez uygulanan pasoligde yaşanan sorun nedene ile VİP A tribinden bazı taraftarların stada turnike üzerinden girmesi nedeni ile temsilciler tarafından rapor edilmiş ve ceza kuruluna sevk edilmişti.

Dün toplanan PFDK kırmızı siyahlı takımı stadyuma usülsüz seyinci almasından dolayı ilk kez olmasından dolayı 62. 400 lira para cezası verdi.1. ligde Altay’a 56 bin lira, Eyüpspor’a batı tribünlere bloke Kocaelispor’dan Yusuf Emre’ye ise iki maç ceza verdi.