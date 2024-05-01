Milli Eğitimspor Kulübü güreşçisi Eren Yalçın milli takım seçmesini kazanarak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazandı.

Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Eren Yalçın U 17 serbest güreş milli takımının Afyon’da yapılan kampında dün seçmeye çıktı. Yapılan seçme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’dan Ömer Çiftçi’yi yenen Eren Yalçın U 17 Avrupa Serbest Güreş Şamlpiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazandı. U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası 25-27 Haziran tarihlerinde Sırbistan’da yapılacak.

Milli Eğitimspor Kulübü ve Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Berat Veli Körpeş U 15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde etmişti. Körpeş 14-16 mayıs tarihlerinde Yunanistan’da yapılacak olan U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

Milli Eğitimspor Kulübü antrenörü Yasin Bolat iki sporcusunun Avrupa Şampiyonası vizesi almalarından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek alt yapı çalışmalarının meyvelerini almaya başlaklarını söyledi. Bolat kendilerine bu noktada destek veren Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e teşekkür etti.