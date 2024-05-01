Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Şanlı Urfaspor maçının hazırlarına başladı. Ligde sekiz haftalık yenilmezlik ünvanını Erzurumspor deplasmanında son dakika golü ile mağlup olan kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün akşam tesislerde toplanarak haftanın ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaparak Erzurumspor maçının değerlendirmesini yaparak bu maçtan gerekli dersleri alarak önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Geraldo katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda dar alanda pas ile devam etti. Maçta forma giyen futbolcular çalışmayı tamamlarken diğer futbolcular yarı sahada oyun formatında çift kale yaptılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.