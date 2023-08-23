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Çorum'a yapılması planlanan ama bir türlü ihalesinin gerçekleşmediği 200 yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili Bakan Koca ile görüşen Ahlatcı; "Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Değerli Bakanımıza şehrimizde sağlık alanında daha kaliteli hizmet vermek için eski devlet hastanemizi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının gerektiğini ilettik." dedi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan hekim sıkıntısının da dile getirildiği ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ahlatcı; "İl Sağlık Müdürlüğümüze gelen talepleri Sayın Bakanımıza arz ettik. Bunun yanı sıra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde kullanılması için teknik ekipman ve doktor atamaları için talebimizi ilettik.Şehrimizdeki sağlık konularıyla alakalı süreci tarafımca takip edip çalışmaları hızlandıracağız. Kıymetli Bakanımıza yaklaşımı ve taleplerimizi kabul buyurduğu için şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.