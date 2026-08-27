Trendyol Süper Lig'in 3. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını İstanbul bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek.

Altay'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar ve Yiğit Arslan yapacak.

'Çorum FK'ya geri döneceğim'
'Çorum FK'ya geri döneceğim'
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ÇORUM FK ALTAY'IN YÖNETTİĞİ 2 MAÇI DA KAZANDI

Altay bugüne kadar Çorum FK'nın 2 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2 maçta da galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN SADECE 1 MAÇINI YÖNETTİ

Altay Beşiktaş'ın maçını ise 1 kez yönetti.

Siyah beyazlılar 2024-2025 sezonunda Altay'ın yönettiği maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etmişti.

Muhabir: Fatih Battar